大學聯招覆核結果今公布　57名「落榜」考生終奪學位

在香港中學文憑試(DSE)覆核成績後，成績有提升的考生，可向大學聯合招生辦事處申請重新考慮其派位結果。聯招今早公布有關考生的遴選結果，391名申請人當中，逾半人的取錄結果有變更，當中57人原本早前已公布首輪結果中未獲取錄，但最後獲得學士學位取錄。

今年共有391名考生在覆核DSE成績後，向聯招申請重新考慮其入學申請，考生今早9時起可登入聯招帳戶查閱遴選結果。93名申請人原在首輪結果未獲取錄，但在成績覆核及經聯招重新考慮後，40人獲得教資會／公大的學士學位課程取錄，另有17人獲SSSDP（指定專業／界別課程資助計劃）學士學位取錄。

另外，有3人獲副學士學位課程取錄，但有33人仍然「食白果」。至於有233人已於早前獲得正式遴選取錄資格（包括教資會／公大的學士學位課程），在覆核及獲重新考慮後，其中128人獲得其課程選擇排序當中，較高位置的學士學位課程取錄。

這233人當中，有2人由原本獲得教資會／公大的學士學位課程，變成獲得SSSDP學士學位取錄，亦有1人由原本獲教資會／公大的學士學位課程，變成獲高級文憑課程取錄。