市民入稟稱議員延任決定違法　高院駁回司法覆核申請

第十三屆全國人大常委會於去年8月全票通過第6屆立法會議員獲延任不少於1年，有市民入稟高院申請司法覆核，指該延任決定有違《基本法》規定，要求法庭頒令禁制該些議員繼續執行立法會議員職務。高院法官周家明今（26日）頒判詞，認為申請並無合理可爭辯之處及實際勝訴機會，並指香港法院不可覆核人大常委會所作的決定，故拒絕批出司法覆核許可申請。

申請人為沈泰鋒並沒律師代表，他於自行撰寫的入稟狀中把現任43名立法會議員當中42人列為建議答辯人，只有議員鄭松泰一人除外；沈也把特首列建議答辯人。沈指稱，政府在「解散」立法會後沒有按《基本法》規定，在3個月內舉辦立法會選舉，而其中42名現任議員（鄭松泰除外）在未經舉行選舉下自動「二次當選」，違反《基本法》。

法官在判詞中指出，申請人錯誤理解相關事實及法律。首先，《基本法》並無訂明舉行立法會換屆選舉的時間，而行政長官亦從未根據《基本法》解散立法會，因此不存在違反《基本法》相關條例的情況。再者，香港法院不可對人大常委會所作的決定作憲法上的覆核，而上述42名議員的任期是根據人大常委會決定而延長，他們並無「再當選」為議員，因為申請人說他們自動「二次當選」為立法會議員並不正確。