黃子悅等15人涉參與暴動　排期至2023年開審

2019年11月有示威者發起營救理工大學的行動，警方及後在油尖旺一帶拘捕多名人士，包括因涉嫌違反《港區國安法》被還押的學民思潮前發言人黃子悅在內的15人被控暴動罪。案件今（26日）在區域法院提訊，法官郭偉健把案件排期至2023年3月6日開審，預計需時35天，除黃外的其他被告則續准保釋。

案中12名男被告分別是周耀天、鍾永祥、鍾曜禧、羅澤琛、吳仲賢、蘇浩然、孫嘉豪、鄧建歡、曾紹鵬、黃康瑜、16歲甄姓被告及李子聰，另3名女被告則是翁芷茵、黃子悅及王汶珊。除甄姓被告外，其餘被告年齡由18至45歲，分別報稱學生、從事金融行業、銀行職員、地盤工、水手及調酒師等。他們被控於2019年11月18日，在油麻地窩打老道及咸美頓街交界，與其他人士參與暴動。黃子悅因參與去年泛民初選，涉嫌違反《港區國安法》而正被還押。

除被告曾紹鵬需時申請法援而未有答辯意向外，其他被告則排期至2023年進行審訊，曾需於本年10月28日再到庭應訊。控辯雙方曾一度爭議案件需否分拆處理，法官考慮到需有效利用法庭資源及時間，認為15名被告應於同一個審訊處理。控方庭上透露涉及同一事件共有213名人士被捕，其他人士已分開19宗案件並進行排期。