快運有高層被指隱瞞多宗安全事故　民航處稱正跟進了解

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，旗下廉價航空公司香港快運，驚爆有高層疑隱瞞多宗涉及航空安全的事故！東網收到自稱是該公司員工的讀者投訴，指控快運高層管理不善，曾向民航處兩度隱瞞飛機緊急救生滑梯無故彈出的事故，其後更曾在法國授權他人偽造機師執照，並威脅機組人員切勿聲張，否則會被解僱。快運回覆時未有正面回覆事件真確，僅稱會嚴格遵守民航處所訂立的通報機制；民航處則指接獲有關投訴，正跟進了解。

該讀者自稱是快運員工，指控快運一名副總經理（Deputy General Manager）多次包庇下屬，為其向民航處隱瞞多次航空事故。該員工指，快運曾分別在2017年及2019年，發生兩宗飛機緊急救生滑梯彈出的事故，惟該名副總經理未有向民航處報告事故，質疑快運未有徹底調查成因，認為會對日後乘搭該飛機的機組人員及乘客構成危險。

該員工又指，快運一名安全部的管理層曾在2017年，授權他人偽造機師執照，其後有一名已辭職的機師曾向公司報告事件，惟涉事副總經理再次包庇下屬，不但未有告知民航處，更威脅涉事機組人員切勿聲張，否則會被解僱。他期望民航處可作徹底調查，避免日後出現航空事故。

快運回覆東網查詢時，未有正面回覆是否知悉事件，以及有否作相關調查，僅指一向把航空安全放在首位，嚴格遵守有關通報機制，並鼓勵員工遇到不當行為時主動呈報。民航處則指，已接獲有關投訴，正與相關航空公司跟進了解。

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌指出，若緊急救生滑梯彈出時，飛機正在滑行準備起飛，將十分危險，因滑梯有可能影響引擎運作，形容情況可大可小，有機會危及機上人員性命安危；即使飛機當時停泊在跑道，亦有可能撞倒地面工作人員。他續指，有關偽造執照的指控十分嚴重，認為民航處應作詳細調查，如有需要亦要追究責任。

香港理工大學香港專上學院講師陳偉強亦批評，事件反映快運似乎有心隱瞞，認為民航處應考慮就偽造執照一事報警，而非單單作了解。他又斥，國泰作為本地航空公司龍頭，收購快運時應作詳細調查，但事件反映國泰未有留意快運員工的工作操守，斥其唯利是圖，一旦不慎或會出現航空意外。