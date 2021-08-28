今增6宗輸入病例 4人已接種新冠疫苗

新冠肺炎疫情緩和，衞生署衞生防護中心公布，本港今日(28日)新增6宗輸入確診個案，患者涉及4男2女，分別自比利時、緬甸、美國、阿塞拜疆、菲律賓及阿聯酋抵港，其中4人已接種新冠疫苗。截至現時，本港累計確診個案合共12,101宗。另錄得少於10宗初步確診個案。

本日確診個案包括一名5個月大的女嬰，是昨日(27日)從阿塞拜疆抵港的24歲女患者的女兒。女嬰8月23日從阿塞拜疆乘坐QR818航班抵港，入住赤鱲角富豪機場酒店，翌日出現咳嗽等病徵，入住檢疫中心後確診，並驗出L452R變異病毒株。

此外，有3名患者已在港接種由內地及德國合研的復必泰疫苗，包括一名53歲男患者，他8月26日乘坐CX845從美國抵港，於機場驗出病毒，並帶有L452R變異病毒株，屬無病徵患者。他3月17日及4月7日在港接種兩劑復必泰疫苗。

另有一名38歲女外傭，她8月24日從菲律賓乘坐CX918航班抵港，入住西營盤華美達海景酒店，第3天驗出病毒，並帶有L452R變異病毒株，同樣無病徵。她6月5日及6月26日在港接種兩劑復必泰疫苗。

另外，一名35歲男患者8月24日乘CX746從阿聯酋抵港，入住銅鑼灣問月酒店，第3天驗出病毒，並帶有L452R，亦屬無病徵。他5月23日及7月3日在港接種兩劑復必泰疫苗。

餘下2名確診患者分別從比利時和緬甸抵港。前者為一19歲男子，8月26日乘LH796航班抵港，於機場驗出病毒，尚待變異病毒檢測結果，屬無病徵患者。他6月28日於比利時接種一劑美國研發的強生疫苗。後者為一18歲男子，他8月24日乘KE607抵港，入住旺角帝盛酒店，第3天驗出病毒，尚待變異病毒檢測結果，同樣無病徵。

醫院管理局表示，截至今日再有3名確診病人(個案編號：12043、12046、12070)出院，至今康復的新冠患者增至11,782人。目前公立醫院已啟用562間負壓病房，即合共1,021張負壓病床，現時仍有65名確診病人分別於10間公院及北大嶼山醫院香港感染控制中心留醫，其中1人(個案編號：9907)情況嚴重，其餘64人情況穩定。