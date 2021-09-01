蠔殼圍3魚塘被填泥　環團憂淪廢料傾倒黑點

位處米埔濕地越冬候鳥的飛行路徑的北區蠔殼圍，近日被網民發現至少有3個魚塘遭填泥，當中更夾雜建築廢料。有環保團體透露早於今年5月中已到過上址，發現有不少塘壆被擴闊到4至5米，擔心有人「先破壞後發展」，將濕地緩衝區甚至保育區內的濕地改變用途發展，促請政府加強巡查執法。東網正向發展局查詢。

北區馬草壟以北的蠔殼圍和大沙落擁有大片魚塘及部分沼澤地，近日有行山人士在網上貼文指，發現上述一帶至少有3處荒廢魚塘被堆泥。貼文指，其中一個魚塘是位於自然保育區內，地圖標為魚塘，但實際上早已荒廢，變成草木叢生的沼澤/半濕地。涉事者在原本的堤圍上堆泥，加高至超過2米，堤面闊4至5米，堤基估計達10米，或已違反規劃署的「濕地零損失」原則。

至於另外兩個被公然堆泥的也是荒廢小塘，現已變為半濕地，泥中更夾雜建築廢料。部分魚塘邊界有小量路面屬政府土地，已插上地政總署的警告牌。貼文估計，有人收取費用給建築公司用來非法棄置建築廢料，擔心隨着河套和落馬洲的發展，堆泥需求會更大，這些魚塘將面臨更大的威脅。警告若當局不嚴肅處理，後果不堪設想！

長春社公共事務經理吳希文表示，該區非法填泥活動持續，他們最早5月中時到馬草壟一帶行過，當時已發現有不少塘壆被擴闊，路邊填泥的狀況估計有4至5米闊。他並不清楚是何人傾倒泥土，但估計有人貪方便泊車或方便將車輛掉頭，故填土擴闊。他更擔心有人想製造既定事實，以「先破壞後發展」，將濕地緩衝區甚至保育區內的濕地改變用途，促請政府加強執法。