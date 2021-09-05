科技園支援產業發展　有望打造將軍澳為可持續數據生態圈

創新科技發展爲社會未來新趨勢。科技園公司再工業化高級總監姚慶良接受電台訪問表示，商湯科技等「獨角獸」科技公司能夠申請上市，背後是大規模的數據，令他們能有效管理，甚至找到商機。他指出，目前由數據帶動的一波產業剛剛開始，科技園會配合政府政策，會利用土地、設施及生態圈支持產業發展。

姚慶良指，工業4.0是指以資訊科技及數據帶動為主的工業，故科技園的先進製造業中心，選址為將軍澳，因該地點靠近數據中心，有望建成可持續數據生態圈。香港生產力局首席數碼總監黎少斌表示，該局了解企業的目的後，可為設計生產線提供一條龍服務，又指在再工業化下，生產線利用的並非歷史數據，而是實時數據，在過程中可預測產品有機會出現的問題，再進行適時調整。

物流及供應鏈多元技術研發中心研發及技術開發總監鄭進雄表示，各項技術應用都建基於硬件上，如去年初只用7日完成家居檢疫藍牙手帶首個模型，因正值農曆新年難以找廠房生產，於是中心自行建立生產線，導致負責研發的博士及碩士都要幫忙協助生產，為全球最貴的生產線。他又指，中心至今已生產50萬部檢疫手帶，部分出售到百慕達及夏威夷。