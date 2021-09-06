區議會辭職潮後　11區50會議無法召開　形同停擺

政府早前傳出區議員違誓會被追薪逾百萬港元的方案，引發逾230名區議員辭職。辭職潮雖已平息，但嚴重影響區議會運作。本報統計18區開會情況，多達11區的50個會議無法召開，形同「停擺」。黃大仙為重災區，只剩3名區議員，因正、副主席已辭職，大會需延期，轄下多個委員會及工作小組亦無法開會，其至無法批出撥款，另一名區議員承認區議會已幾乎癱瘓。有身兼律師的議員周浩鼎指區議會自「攬炒派」上任起已失效，現時無法開會亦無甚分別。

政府早於今年2月提出《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案》，而草案獲立法會通過，條例於5月生效，列明要求區議員宣誓效忠特區同擁護《基本法》。自在7月初傳出「加辣」追薪津方案後，引發區議員辭職潮。然而宣誓時間表卻沒有定案，政府只表示在今年內會進行宣誓。區議員人數最少的是中西區及黃大仙，中西區只剩楊浩然、彭家浩及建制派議員楊哲安；原本悉數由泛民主派包辦的黃大仙區議會，現只剩下廖成利、莫灝哲及譚香文；至於南區亦只有4名區議員。

多區的正、副主席懸空，令大會無法召開。轄下的委員會及工作小組有同樣情況，除本身多名委員已辭職，另外由於委員會及工作小組的正、副主席出缺，又未能召開大會處理補選安排，根本無法召開委員會及工作小組會議。

原本17區區議會均由泛民主派主導，建制派現時重奪5區的主導權。在北區，建制派成為多數派後，隨即在大會提出臨時動議，要求解散6個委員會及所有工作小組，包括剔除原本備受爭議的保安事務委員會。

黃大仙屬重災區，在6個委員會中，有5個委員會因正、副主席辭職而無法召開會議。只有留任區議員譚香文擔任副主席的房屋事務委員會可繼續開會，她認同因大量區議員請辭，令議會幾乎癱瘓，她形容自己為「死剩種」，不介意服務其他選區的居民，但現時無法開會「踢晒腳」。她指現時財政常務及經濟事務委員會亦停會，無法審批撥款，例如在如今疫情仍未清零下，不能向居民派發防疫包，擔心影響抗疫工作，亦無法撥款舉辦民生活動。

譚期望政府可協助區議會重回正軌，例如容許民政事務專員主持會議，容許3名區議員繼續開大會，她亦在上月中去信民政事務局局長徐英偉提出要求，但暫時未獲回覆。

周浩鼎直指「攬炒派」在前年反對修訂《逃犯條例》風波中奪得席位起，已令區議會失效，批評他們不顧民生、「做好多小動作」，包括反中亂港的政治騷。他又認為有關區議員是「身有屎」辭職，證明並非真心顧民生，即使如今無法開會亦無甚分別。他建議政府提升分區委員會的職能，發揮諮詢作用。

民政事務總署則回覆指，如區議會沒有足夠人數進行主席選舉，政府會考慮如何處理相關區議會的運作問題，但署方未有詳述安排。署方又指根據《區議會條例》，議席空缺並不影響區議會處理事務的權力，區議會會如常處理區內事務，市民如有需要可聯絡相關的決策局或部門。