舊式屋邨石屎屢現事故　議員狠批房署未有關注租戶安全

公營房屋安全問題備受關注，房屋事務委員會今（6日）開會討論全方位維修計劃及屋邨管理扣分制等事宜，會上有議員提及東網早前獨家報道有關石硤尾邨一個舊式公屋單位，不時有巨型石屎剝落至天花鋼筋外露，導致住戶失明七旬的梁婆婆猶如置身危樓，批評房屋署未有積極跟進住戶單位維修安全。

議員盧偉國於會上指出石硤尾邨早前有單位出現巨型石屎剝落，慶幸並沒有出現人命意外，質疑房署進行全方位維修計劃的進度及進展。房署代表回應指由於當時該租戶以木板遮蓋天花，故該署要求租戶拆除裝飾物期間，出現石屎剝落事故，並不建議租戶再以任何裝飾物遮蓋天花，促住戶通力合作。房署代表又稱，將為樓齡介乎10至30年的租戶單位安排每十年進行一次的勘察；樓齡超過30年的樓宇則每五年一次。

盧偉國狠批房署代表回應不食人間煙火，直言住戶因爲單位天花出現剝落，才選擇使用木板遮蓋，認爲房署應一早派人到場處理及跟進事宜。他又指，自己過往曾落現場巡視屋邨環境，發現有其他公屋租戶亦因天花出現剝落的情況，無奈只能使用厚膠布圍封有關位置，認爲房署未能體察民情，對租戶安全感到擔心。他又批房署僅五年一次為樓齡超過30年的樓宇作勘察，時間太長。