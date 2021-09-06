酷熱警告今生效　明起落足9日雨　盼迎白露暑氣消

明日(7日)即是廿四節氣中的「白露」，代表踏入初秋之始，早晚溫差大，晚上會感到一絲絲的涼意，惟本港今日(6日)仍暑熱難擋，天文台已發出酷熱天氣警告，根據分區最高氣溫，多區錄得33度以上高溫，其中大美督錄攝氏35.1度全港最熱，居次的大隴亦高達攝氏35度。由於今日風勢輕微，戶外工作的市民要多補充水分和避免過度勞累，以慎防中暑。

天文台預測，高空擾動會在明日為廣東沿岸帶來驟雨，而高空反氣旋會於隨後兩三日覆蓋華南，而位於菲律賓以東附近海域的熱帶氣旋會在本周中後期進入南海，大致移向廣東沿岸至海南島一帶。同時，另一個位於西北太平洋的熱帶氣旋會大致移向琉球群島一帶。

根據最新9天天氣預報，明日起會落足9日雨，「白露」大致多雲，有幾陣驟雨，介乎攝氏26至31度；周三(8日)至周五(10日)天氣酷熱，最高氣溫達攝氏33度，但仍有一兩陣驟雨，周五局部地區更有雷暴；周六(11日)起驟雨增多，氣溫亦稍稍轉涼，降至介乎攝氏27至30度；下周日(12日)起至下周二，有驟雨及幾陣狂風雷暴；至下周三(15日)始短暫見陽光，惟仍有幾陣驟雨。