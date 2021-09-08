1周內多4人針後死亡 另有2青年打復必泰後疑心肌炎

新冠疫苗安全堪憂，衞生署今日(8日)更新疫苗接種監測，截至本周日(5日)的過去一周，接獲4宗曾經於離世前14天內接種新冠疫苗的死亡報告，涉及2男2女，年齡介乎46歲至74歲。此外，署方另接獲2宗針後懷疑心肌炎或心包炎的報告，涉及2男，年齡分別為14及15歲，皆接種由內地及德國研發的復必泰疫苗。

衞生署指，截至9月5日過去一周，共接獲166宗，涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，當中並沒有醫管局呈報涉及曾經於離世前14天內接種疫苗人士，及與接種疫苗有潛在關聯的死亡個案。

此外，衞生署接獲4宗曾經於離世前14天內接種新冠疫苗的死亡報告。個案涉及2名分別57歲及74歲女子，以及2名分別46歲及66歲男子，個案均沒有臨床證據顯示事件由疫苗引起。其中涉及57歲女子的個案，專家委員會初步認為與疫苗接種沒有關聯，其餘3宗有待評估。

署方另接獲2宗針後懷疑心肌炎或心包炎的報告，2名男子在接種第二劑復必泰疫苗後2至4天內出現胸痛，情況穩定。