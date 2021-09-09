用傘襲警判囚4個月　設計師上訴駁回即服刑

前年8月31日全港多區出現反修例示威，24歲設計師李逸恒被指在翌日凌晨，於將軍澳用雨傘先後襲擊一名總督察及一名警署警長，經審訊後被裁定2項襲警罪成，判囚4個月。李上月於高院原訟庭上訴，指警員證供與現場片段不符，要求推翻定罪。法官彭寶琴今天（9日）以書面判決，駁回上訴維持原判。法官指上訴方在原審時，從沒向控方證人指出其庭上證供與片段不符，故他們並無機會就這些批評作回應，對他們並不公平。法官亦不認同片段與警員的證供有重大分歧。

上訴人李逸恒在原判後一直獲准保釋，隨着今天其上訴被駁回，他亦須闗押服刑。法官在判詞指出，上訴人一方指上訴人當日被制服時，在未被鎖手銬下屈膝踎低，與警員在庭上說「一直撳住被告」的說法不符。但法官指審訊時，只是辯方在盤問警員時，問警員是否一直撳住上訴人，警員只回答說是「捉住佢」，並無明確承認「一直」撳住。 至於未被鎖上手銬一點，上訴方指與警員稱有鎖上手銬不符，彭官認同原審指片段只有3秒，可能未有反映制服上訴人的整個過程，沒有顯示警員所述的細節不足為奇，故認為上訴方的批評沒有理據支持。