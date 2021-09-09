政Whats噏：曾借議辦作初選票站　前區議員劉珈汶已離港　

公民黨(公文袋)近期雖然冇咩動靜，但其前黨員嘅動向仍受外界關注。繼前議員郭榮鏗去年離港往赴加拿大，該黨前副秘書長、前區議員劉珈汶(Carmen)原來已離港數周。劉曾借出辦事處作為民主派「35+」初選票站，雖然已經辭職，但今（9日）喺Facebook貼文，話區議員宣誓將至，傳言不斷，而秋後算帳動作未明，氣氛每況越下，自己成為「逃兵」感到內疚不已。雖然佢喺文中冇交代去向，但就上傳一張看似喺英國西敏寺內拍攝嘅獨照。

Carmen話冇資格話自己係流亡，但又談不上係走難或移民，形容自己係「失去了根的遊子」。佢透露自己離開得倉卒，幾個星期以嚟，至依家仲擔憂住屋同生計問題。佢又話「人離鄉賤，只有互相守望、互相扶持才能守住香港人的信念」，所以當前最重要嘅事，係能夠照顧其他人之前，先好好照顧自己。

對於自己離港嘅決定，佢話眼見公民社會被肅清，認識或唔認識嘅人一一被逮捕同還押，正面臨未知歸期嘅囚禁。佢又提到區議員宣誓將至，傳言不斷，秋後算帳動作未明，對於自己成為「逃兵」好內疚咁話啊。

其實Carmen離開香港都唔係冇原因。佢唔單止喺民主派「35+」初選舉行時，借出議員辦事處作為票站，佢亦被指曾借出辦事處予已解散嘅「公民議政平台」籌委開會，區議會秘書處事後向佢發信，要求佢解釋，否則唔會整個月開支不獲發還。