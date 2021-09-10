2港男抵英後確診　薄扶林碧瑤灣及界限街根德閣強檢

新冠肺炎疫情未止，衞生署衞生防護中心公布，今日(10日)新增5宗輸入病例，涉及2男3女，年齡介乎21至49歲，他們分別從瑞士、俄羅斯及菲律賓抵港，均已接種2劑新冠疫苗。本港個案累計至12,139宗。

此外，防護中心昨日(9日)接獲通報，2宗於英國確診個案，涉及2名男病人，其中一人16歲，居於薄扶林域多利道550號碧瑤灣19座；另一人為51歲，居於九龍界限街137號根德閣3座。2人均在港接種兩劑由內地及德國合研的復必泰疫苗。

上述16歲患者於上月26日乘搭航班CX255離開香港前往英國，他於上月23日在香港進行的病毒檢測未染疫，惟在本周一(6日)於英國檢測後證實確診，但沒有病徵。根據資料，他在3月20日及4月10日於香港接種復必泰疫苗。

至於51歲男病人則於上周三(1日)乘搭航班CX255離開香港前往英國，他於上周一(8月30日)在香港進行的檢測顯示沒有中招，但於上周五(3日)出現病徵，同日於英國檢測後確診。根據資料，他分別在4月27日及5月20日，於香港接種兩劑復必泰。

防護中心正繼續與英國衞生當局跟進上述2宗個案，並就個案進行流行病學調查。為審慎起見，他們於潛伏期曾居住的地方已納入強制檢測公告，任何於指定期間曾身處上述指明地方內的人士，須在明日(11日)或之前接受強制檢測。

另外，半山區干德道52號駿豪閣、大圍美田路63號壹號雲頂第6座、大嶼山大地塘74號，以及跑馬地藍塘道110號安碧苑被納入強檢名單，相關指明人士須於明日進行病毒檢測。