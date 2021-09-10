4間本地大學打入QS全球MBA排名　港大升5位排第38

國際高等教育資訊機構Quacquarelli Symonds（QS）昨日（9日）公布最新的2022年工商管理碩士（MBA）課程全球排名。香港大學經濟及工商管理學院MBA課程今年升5位，位列全球38位，惟去年和港大並列43的科技大學商學院MBA課程，今年跌4位，排名全球47，並列英國曼徹斯特商業管理學院。今年頭3名依然是美國院校，首位為史丹福商學院。

香港有4間大學上榜，其中3間打入全球百名內。中文大學商學院的MBA課程跌1位，排第69位；城市大學商學院MBA的排名維持不變，位列全球第151至200名。頭3名同樣為美國院校，首位是史丹福商學院，哈佛商學院及賓夕凡尼亞大學沃頓商學院則並列第2。

另外，QS亦公布5個商業碩士課程的全球排名榜，科大商學院的供應鏈、管理和金融3個課程均有上榜，但排名均較去年跌1至4位，當中排名最高的供應鏈碩士課程，今年位列全球15，較去年跌2位。

QS首席執行官Nunzio Quacquarelli表示，新冠疫情持續衝擊，消費者愈來愈意識到全球供應鏈的價值所在，因此熟悉數據分析、營銷和金融等領域的供應鏈管理的人才，更受世界各地的僱主青睞，對於希望提升職業高度的人士而言，進修這些課程是明智決定。