財會通過立法會擴建計劃　議員促加快工程讓議員「坐埋一齊」

新一屆立法會議員人數將增至90人，立法會財務委員會通過立法會綜合大樓擴建計劃，涉款逾11億港元。有議員關注工程時間太長，建築署則指除應用組裝合成法，亦會在標書上列明條件，若果承辦商加快工程時間可加分，以吸引他們思考新技術加快項目。

工程在明年中展開，2025年中完成，其間45位議員及其職員、立法會秘書處職員要使用中信大廈的辦公室。議員梁志祥認為工程時間太長，即是經歷整整一屆立法會才可以令90名議員「坐埋一齊」，情況不理想。

現時立法會大樓外被水馬包圍，建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓指出，前年立法會曾被暴徒闖入，「打爛好多嘢」，但認為在加強保安同時，要考慮外觀的莊嚴度。謝提議採用更長遠的保安裝置，不用「下下搬水馬嚟」，減少對行人及道路的影響。立法會秘書處秘書長陳維安回應指，大樓外的水馬是由警方按整個添馬建築群的保安設置，會向警方反映議員對大樓外觀的關注。

另外，謝偉銓提及現時大樓內的升降機老化、不夠智能，議員在繁忙時間「唔知等幾耐」才可乘搭升降機，又指「1分鐘都等好耐」。陳維安則指，長遠會物色高智慧的升降機控制系統，同時會在大樓內增設第8部升降機。陳亦指有議員提議擴充大樓內的健身室，亦應加強採光，秘書處會研究。

會上亦通過其他3項議程，包括涉款逾442億港元的新界西堆填區擴建計劃；將律政司1個首席政府律師常額職位提升為律政專員職級，以向律政司司長提供支援，及領導「系統性檢討香港成文法」的新項目；在教育局開設3個編外職位，以制定、推行、監察和檢討教育政策。