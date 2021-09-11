抵日貨船爆疫　曾在港葵青碼頭裝卸　專家籲職員登船前須隔離

衞生署衞生防護中心今日(11日)接獲通報，指「Ever Calm」貨船16名船員於日本確診。該貨船於上周三(1日)抵港，並於上周四至五(2至3日)在葵青4號貨櫃碼頭進行貨物裝卸工作。船員於本周四(9日)抵達大阪後確診新冠肺炎。該貨船會被納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處上述貨船上的人士，須在指明日期前接受強制檢測。該貨船曾到內地南沙、台灣高雄、菲律賓蘇比克灣及八打雁省。

呼吸系統科專科醫生梁子超估計，貨船或曾到疫情高發地區停留導致船員染疫，並指如果當局要求每架貨船的船員需要檢測後才可停泊工作，便會造成阻塞的情況，令他們逗留在香港的時間延長，亦導致本港處理輸入個案的壓力增加。他建議船公司宜在登船前安排船員到指定地方隔離14至21天，並持有2次無染疫證明才出發，可達致更好的感染控制。

翻查資料，港府去年6月中起容許免檢疫的海外船員來港換班，曾引爆第3波疫情，導致碼頭群組出現，涉及至少77人染疫，當時確診者不乏負責裝卸貨櫃的人員，不排除海外貨船是其中一個播毒途徑，工人上船拆貨有高風險，若碼頭休息及公用地方受到污染，部分人員可能與海員工作上有接觸，隨時重蹈第3波疫情的覆轍。