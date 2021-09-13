近九龍站港府工程沉降超標　工程師指如補救無效或需改設計

港府監工不力，工程多次出事。早前政府將尖沙咀消防局行動支援設施及其他消防設施搬遷至九龍渡華路一帶用地，該地毗鄰多個港鐵站，工程項目展開後出現超標沉降，需要暫停。而該地旁亦有巴士總站，未知會否亦對巴士站造成影響。建築署表示，已因應工地實際情況實施緩減措施。東網連日繼續跟進事件，並向專家徵詢解決之法。有工程師指出，補救沉降問題主要有兩大方法，一為監測控制沉降量，二為做額外工程減少沉降，如均無效用則需要改變原有設計，即有如推倒重來。

政府早於3年前規劃，將分階段把尖沙咀消防局行動支援設施及其他消防設施搬遷，新地點為九龍渡華路一幅「政府、機構或社區」用地，該地毗鄰港鐵九龍站、柯士甸站及高鐵西九龍站，集四線交匯於一地。而發展局早前則公布指，於進行地基工程期間，其中一個監測點的沉降紀錄高於預設停工指標的20毫米，於上周二（7日）錄得達20.27毫米，需即時停工。

資深土木工程師倪學仁表示，政府相關部門應有於不同地點，包括港鐵鐵路隧道內設電子儀器監測沉降數據。而為了補救沉降問題，主要有兩大解決方法：一為控制沉降量，再施工後觀察周邊地區設施有否受到影響，訂立可接受沉降量標準；二為要求項目工程師做額外工程減少沉降量，包括可進行一些加固土質工作、加固支撐工程等。如以上兩項工程均無效，最後或許只能將整個原有設計改變，以避免沉降超標，惟此方法更損耗人力物力，在時間和金錢的限制下，首先嘗試調整施工及進行加固是優先選項。至於現時工程停工，倪學仁預計由重新提交補救方案至重新施工，起碼需要半年以上時間。

建築署表示，目前鐵路保護區內的相關工程已經暫停，一直有定時量度沉降數據。目前工程承建商已因應工地實際情況實施緩減措施，包括調整施工程序及採用灌漿帷幕方式建造地下屏障等，以減少於施工時地下水土流失而導致沉降的情況，避免對相關鐵路設施造成影響。至於該地旁的西九龍巴士總站，暫仍未因沉降問題而需要暫停使用，運輸署對此暫未有回覆。