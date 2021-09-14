政Whats噏：5建制區議員請假　葵青區會法定人數不足流會

葵青區議會今日(14日)召開大會，原定係補選副主席，接替早前辭職嘅張文龍，但只有5名民主派區議員出席，另5名建制派區議員則請假，最終因法定人數不足而流會，缺席會議嘅建制派區議員郭芙蓉更喺社交平台話，喺區議員未宣誓前，唔應該倉卒選副主席。

該區議會原有32席，民主派佔27席，但喺7月嘅泛民辭職潮下，剩返12人，民主派佔7人，包括梁志成、梁靜珊、民主黨林紹輝、劉桂梅同唐皓文，另一名泛民主派郭子健，同埋身兼支聯會常委嘅區議會主席梁錦威。

會議喺早上10時開始，在場只有5名民主派議員，郭子健缺席，梁錦威涉及支聯會案正被還押，冇出席會議,，但5名建制派區議員，即民建聯郭芙蓉、盧婉婷、梁嘉銘、實政圓桌徐曉杰同鄉事派陳志榮一齊缺席會議。由於會議法定人數係6人，秘書處職員亦即場致電畀其他建制派議員，但盧婉婷喺電話中話已請假，職員卻表示收唔到。

葵青民政事務專員鄭健喺10點15分話法定人數不足，宣布休會。在席嘅葵青警區指揮官謝振中原定出席第3項議程，簡報今年6月同7月嘅區內治安，喺宣布區議會流會後離開會議室。

林紹輝質疑地區有唔少問題，加上唔少部門首長列席，要求以研討會形式繼續進行會議，佢又嘲諷建制派「係咪困𨋢呀」，斥流會是浪費時間、人力同物力。另一區議員劉桂梅要求秘書處交代請假嘅議員名單，但區議會秘書拒絕，只係追有5名議員請假，又話由於未能召開會議，即不屬法定會議，唔需要喺席上交代請假嘅議員名單。

民建聯嘅郭芙蓉事後喺社交平台解釋，話喺未宣誓確認區議員為合資格愛國者前提下，唔應該倉卒進行區議會副主席選舉，而盧婉婷同梁嘉銘亦有轉發呢篇貼文。

林紹輝話建制派議員嚟唔到應該一早請假，唔好浪費大家時間，政府官員嚟都係用公帑，冇咗好機會直接同首長官員對話，亦令秘書處難做。市民選大家出嚟都係希望反映問題，相信市民有眼睇。佢又話今日生日都照開會啦！