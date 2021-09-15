藍地項目申增伙數20倍被拒　新地司法覆核被駁回

新鴻基地產前年向城市規劃委員會申請，更改其屯門藍地住宅項目所在地段的土地分類，建議增加地積比率及擴大地盤範圍與密度，將項目由2014年擬建96伙低密度發展，改為興建1998伙單位。城規會考慮到相關地段是否適合用作興建公共房屋等因素後，在去年4月駁回該申請。持有該地皮的相關公司其後入稟高院提出司法覆核，指城規會的說法有令人感到優待公營房屋多於私人發展之嫌。原訟庭今年6月審理是次覆核後，至今天（15日）頒布判詞駁回覆核，並下令公司須向城規會繳付訟費。

今次覆核之申請人仲英有限公司為新地的附屬公司，答辯人則為城市規劃委員會。按訴訟文件透露，答辯人指土木工程拓展署正為相關地段進行全面的可行性評估，研究地點是否適合用作興建公共房屋，而申請人未能證明，其建議實行時不會對有關地段的食水供應、交通情況等造成負面影響。申請人認為上述理由，並不足以駁回其更改地積比及地盤範圍與密度的申請。此外，土木工程拓展署的評估現時只在初步階段，答辯人不應將之列入考慮因素，以此作為否決修改土地分類的理由。

法官周家明今天在判詞指出，政府早在2014年起，已開始策劃在涉案地段興建公共房屋，到去年4月答辯人討論更改土地分類申請時，有關計劃已有具體藍圖，並非只處於萌芽階段。法官強調答辯人在審批申請時，有權把地段的長遠發展納入考慮因素之一。而事實上，現時答辯人所考慮的，並不是應該在該地段興建公營房屋，抑或作私人發展用途，因為有關評估仍在進行。對於申請人指，答辯人應該押後處理申請而非直接駁回，法官表示不認同，認為現有的資料，已經足夠讓答辯人作出決定。