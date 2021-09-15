2016年立法會IT界種票案　再有4人罪成候懲

2016年立法會資訊科技界選舉發生賄選及種票勾當，致使多人以虛假資歷登記成為該界別的選民。的士司機從業員總會（下稱的總）5名理事會成員被指提供利益，誘使9名親友參與種票。該14人分別被控串謀在選舉中作出舞弊行為提供利益予他人罪、串謀詐騙罪、在選舉中作出舞弊行為接受利益罪等共12項罪名，其中的總幹事雷亞福等7名被告承認控罪，另有3名被告則不繼續檢控。餘下4人經審訊後，今天（15日）在區院被裁定罪成，他們獲准保釋，法官押後至明天聽取他們求情。

李為民（52歲、的總會務總監）、楊耀鴻（33歲、的總副秘書長）、潘秀芳（51歲、的總文員）、雷亞福（45歲、的總幹事）、雷偉芳（39歲、會計文員）、雷敬賢（23歲、學生）、陳琪南（48歲、建築工人）等7名被告，於開審前或審訊期間，已分別承認串謀詐騙、串謀在選舉中作出舞弊行為提供利益予他人，以及在選舉中作出舞弊行為接受利益罪。其中雷偉芳及雷敬賢為雷亞福的妹妹及兒子，陳琪南則是雷偉芳丈夫的姐夫。法庭早前已押後至10月4日聽取楊耀鴻的求情，另外6人將於明天求情。

案中否認控罪的4名被告陳永鏗（22歲、學生）、郭家健（22歲、學生）、林澤謙（22歲、學生）、吳嘉浩（21歲、髮型屋助理）等4名被告，是雷敬賢的同學及群組通訊人士，今天被裁定一項在選舉中作出舞弊行為接受利益罪罪名成立。法官指4人於通訊群組中的訊息，均顯示他們對雷敬賢提及的計劃知情，他們又提供身份證等資料予對方填寫有關申請表格之用，及明知他們分別收取的700至850港元報酬乃是按指示投票的誘因，裁定4人罪成。

案情顯示，雷氏兄妹有一個微信群組，而雷亞福、其胞妹及兒子分別共同或與他人透過其他微信及WhatsApp群組溝通。雷亞福在2016年4月透過群組先邀請胞妹雷偉芳參與種票勾當，登記成選民後按指示投票，並指可獲1,000港元報酬。雷偉芳與雷亞福兒子雷敬賢又分別透過各自的通訊群眾進行招攬。雷偉芳表示計劃涉及「政治嘅種票」，更着群組成員想清楚才參加，及要保守秘密。陳琪南隨後表示願意加入。

雷敬賢邀請朋友參與時，就表示會向朋友抽佣150港元。他們把收到資料整合後，再發送予雷亞福，由雷亞福發予李為民進行相關會籍的登記。選舉事務處其後接獲有關界別分組投票人的登記表格，有涉案申請者卻在表格上，把工程師的英文「Engineers」寫錯成「Enginess」。同年5月，雷亞福發訊息表示「有錢分啦」，雷偉芳及雷敬賢便各自通知參與者。至7月，雷亞福及雷偉芳接獲候選人楊全盛的宣傳照，被指要投票予楊，雷偉芳於是轉發訊息予其他參與者，雷敬賢亦向招攬的友人指，要投票給「唔係莫乃光嗰個」。