議員促推動抗日戰爭歷史教育　增加港人國民身份認同感

9月3日是中國人民抗日戰爭勝利紀念日。有議員提出「推動抗日戰爭歷史的教育」議員議案，促港府積極在港推動抗日戰爭歷史的教育和保育相關遺迹，讓港人更了解抗日戰爭的歷史，以提升港人對國家、民族的認同感與歸屬感。民政事務局副局長陳積志稱，如果地點合適及得到社會支持，會全力支持建設英烈紀念碑。

議員劉業強稱，港府應引領公眾認識歷史，批評抗日遺址欠缺保育、無人知曉，應該將更多遺址定為法定古蹟，以吸引公眾參加和悼念英烈。議員陸頌雄及潘兆平則提出修正案，陸認為要製作完備的抗日戰爭歷史教材套，以便中、小學可利用相關資料作研習，以及希望建設抗日行山徑；潘則建議將9月3日定為法定假期，讓更多市民可以參與相關紀念活動，從而提升公眾對抗日戰爭歷史的認知，讓各界共同面對戰爭罪惡，領悟和平及生命的可貴。

陳積志則回應指全力支持計劃，認為可全方位增加港人的國民身份認同，指出香港亦有相關展覽，例如香港歷史博物館會繼續舉辦更新更多展覽，推動年輕一輩進一步認識抗日戰爭；又指政府在2014年起每年的9月3日都會在大會堂舉行紀念活動，亦有支持民間團體舉行相關活動，以加深市民的愛國情懷及民族自信。對於建設英烈紀念碑，他指出只要地點合適及得到社會支持，政府都會積極配合，或可利用地區小型工程計劃推動建設。