議員促港府制訂措施　提升香港人民幣離岸中心地位

香港作為全球最大的離岸人民幣業務樞紐，立法會今午(15日)討論提升香港作為人民幣離岸中心地位的議員議案，有議員建議港府制訂措施，推動內地企業來港作人民幣首次公開招股集資，並在港推出多樣化的人民幣投資產品促跨境投資。政府回應指，金融管理局與人民銀行已完成敲定債券通及南向通的政策框架，為內地機構投資者提供便捷渠道，透過香港市場靈活配置境外債券資產。

提出議案的金融服務界議員張華峰表示，香港最重要是配合內地規劃發展，進一步鞏固香港作為人民幣離岸中心的地位。他建議香港應完成金融基建，強化香港人民幣結算功能，同時加快推進數字人民幣業務以配合前海最新發展。他又建議本港應強化人民幣投資功能，在本港金融市場上更廣泛利用人民幣，為全球投資者提供更多人民幣金融產品。至於綠色金融方面，港府應鼓勵或提供優惠推動更多企業以人民幣發行綠色債券。

金融界議員陳振英提出修正案認為，隨人民幣結算支付功能趨向完善，港府應進一步引入人民幣跨境支付作為境內外支付主要工具；又指香港是全球資金進入內地市場的中轉站，應完善滬港通、深廣通、債券通、理財通及商品通等機制，提供配套包括外匯對換及風險對沖等，協助內地完善資本市場對外開放，加上市場需求增加，香港金融市場有需要進行數字化轉型，促港府盡快制訂具體措施，捉緊發展機遇。

至於保險界議員陳健波建議應參考理財通做法，業界希望保險通可為大灣區居民提供跨境購買香港保險產品機會，同時可以人民幣進行跨境結算。他強調保險通不單有利人民幣國際化，大灣區市民可得益，有更多保險產品選擇，業界可利用部分在內地收取的保費，留在內地投資，不用擔心資金外流。

財經事務及庫務局局長許正宇回應指，至今年8月底有17間未錄收入或盈利的生物科技公司及24間內地科創板上市公司按此安排納入滬港通、深港通合資格股票範圍。有關促進跨境銷售香港保險產品的措施，他指因涉資金跨境流通，及兩地監管制度對接事宜，各方需要進一步研究。原議案及修正案以舉手方式獲通過。