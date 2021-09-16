157物業公司響應不派雨傘膠袋　去年共減少100萬個

每逢雨天，不少商場門外均會提供雨傘膠袋，造成塑膠污染之源。環保團體「綠領行動」今年已連續第5年推行「減少使用/派發雨傘膠袋」審核認證計劃，鼓勵物業管理公司採取不同方法取締雨傘膠袋，過去一年減少雨傘膠袋的數量達100萬個，足以鋪滿12個香港大球場。計劃今年參與率再創新高，有157個物業響應，較上年上升38%。團體今日（16日）舉行頒獎禮嘉許表現出色的物業，並期望來年能有更多公司參與，令雨傘膠袋得以杜絕。

該計劃旨在推動各大物業管理公司關注環保問題，能以其他環保措施取代派發雨傘膠袋，包括設置雨傘除水機或雨傘架、回收並重用雨傘膠袋及增設人手抹乾雨傘等。主辦方綠領行動在審核各物業表現後，於今天公布計劃的成果。

今年有157個物業公司響應，較去年上升38%，參與率再創新高。當中有29個參與物業停止派發或減少派發雨傘膠袋，相當於過去一年減少數量達100萬個雨傘膠袋，更有10個物業參與計劃後完全停止派發雨傘膠袋。有物業更會巧思利用回收物料自製雨水除水器，及可重用雨傘袋等供客戶借用。

綠領行動總幹事何漢威表示，樂見近年愈來愈多的物業參與計劃，強調雨傘膠袋屬即棄塑膠的一種，而且問題一直嚴重及被受忽視。政府最近剛就即棄塑膠餐具推行諮詢，年內會就規管即棄塑膠用品提出諮詢文件，他期望政府盡快訂下政策規管各類「即棄塑膠用品」，包括雨傘膠袋。

環境運動委員會主席黃傑龍先生表示，每日平均棄置在堆填區的塑膠超過2,300公噸，隨着垃圾徵費草案通過，管制即棄塑膠餐具的諮詢工作亦已開展，相信減少塑膠垃圾將會是一個重要議題，若人人也少用一個雨傘膠袋，則可將「膠害」大幅減少。