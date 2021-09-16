港大醫科躋身全球第20名　清華超港大首達世界第7

英國教育刊物《泰晤士高等教育》今(16日)公布最新一年「臨床醫學與健康」、「生命科學」兩項專業領域中全球大學的排名，當中香港大學在「臨床醫學與健康」範疇中首次躋身至全球首20位，比去年上升了8名。另外，清華大學在同領域的排名急升25位，超越港大首次進入該範疇中所有大學中頭10名，位列第7。

在「臨床醫學與健康」範疇，英國牛津大學及美國哈佛大學與去年一樣位居第一及第二位，內地的清華大學則由去年的32位上升至第7位，香港大學上升8名至第20位，而香港中文大學則比去年下跌了3名，與南韓延世大學並列第52位。

《泰晤士高等教育》表示，清華大學在該範疇的排名改變，主要源於其學術發表的參考次數大增，在該大學在去年發表的新冠肺炎論文中，有兩篇各被學術引用了逾萬次。機構亦提到，港大有3篇新冠肺炎的論文同樣被廣泛使用，引用次數介乎4,000至12,000次，是該校排名上升的主因。

除熱門的醫科外，不少香港的院校在其他理科學系中榜上有名。在物理學系中，香港大學的排名上升一位至53、香港科技大學上升6名至58位、中大上升4位至78名。而內地的北京大學及清華大學連續第4年在該領域躋身頭20位，排名分別在第15及18名，上海復旦大學則排第30位。另外，港大亦在生命科學系中排名第42，及心理學中排第53名。