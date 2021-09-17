紮鐵工人認堵紅隧黃大仙擲磚　判入勞教中心

年輕紮鐵工人在前年8月3日在紅磡海底隧道外，與其他示威者堵路；僅2日後又兩度向黃大仙紀律部隊宿舍擲磚頭。他早前承認2項參與非法集結罪，還押至今天（17日）在九龍城裁判法院判刑。主任裁判官嚴舜儀指案件性質嚴重，判刑須有阻嚇性，但考慮到被告由被捕開始已經配合警方，被告知錯及反省，朝正面方向找自己出路，盡力作出補救，尤其是針對家人造成的傷害。嚴官最終決定接納報告建議，判被告入勞教中心。

報稱紮鐵工人的23歲被告陸宣孝，承認2項參與非法集結罪，控罪指他在2019年8月3日在紅磡海底隧道外參與非法集結；及於同年8月5日在黃大仙紀律部隊宿舍外，連同其他身份不詳人士集結，並作出擾亂秩序的行為。

案情指，前年8月3日在尖沙咀碼頭「五支旗杆」附近，有示威者將五星旗拆下，被告當時在場圍觀，其後跟隨其他人到海底隧道九龍出入口。被告嘗試協助一名女子將水馬推向收費亭，其後再搬動一個路標堵路。其後在8月5日，被告到黃大仙紀律部隊宿舍外，與現場200至300人一起集結。當時有人掘磚並將磚頭擲向宿舍方向，被告亦兩度將磚塊掟向宿舍。被告在事發4個月後被捕，警誡下招認上述事件。

辯方今天進一步求情時，指被告有很大悔意，被捕後將事件和盤托出，而被告已經得到很大教訓，他本身並非經常參與社運，因一時衝動和「人云亦云」才犯案，被告現已認清到自己不足之處，將來不會再犯。