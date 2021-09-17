黑衣人起飛腳踢警事件　地盤工男學生罪成10.8判刑

前年10月旺角發生黑衣人起飛腳踢警事件，警方事後拘捕一名地盤工人和一名男學生。地盤工人承認非法集結及襲警，但否認企圖搶劫警員的霰彈槍。男學生則否認抗拒在正當執行職務的警員罪。2人於區域法院受審後，於上月被裁定全部罪成。法官謝沈智慧今天（17日）聽罷辯方求情後，表示需時考慮判罰，遂將案件再押後至10月8日判刑，期間2被告續須還押。

2名被告分別是31歲地盤工謝信誠及17歲學生陳家俊。謝承認於2019年10月13日，在旺角彌敦道參與非法集結，並在雅蘭中心外襲擊警員X，經審訊後被裁定企圖搶去X的雷鳴登霰彈槍。陳家俊則審訊後被裁定於同日同地抗拒警員X。

法官於甫開庭，便向代表首被告的大律師指，法庭要求控辯雙方在法律上，就量刑案例及原則等予以協助，惟法庭未有收到他就該方面的書面陳詞。對此法官大表不滿，認為大律師應當在法律議題上協助法庭。首被告的大律師為此表示歉意。大律師求情指，首被告明白案件的嚴重性，他案件是源於想救人。法官聞言卻提出多番質疑，指被告作供時表示，是決意打警察洩憤。辯方回應指被告參與示威時並沒有打算襲警，襲警之事乃突發發生，強調被告已十分後悔。首被告接受案件沒太多求情因素，明白案例指量刑須具懲罰及阻嚇性，但希望法庭考慮報告指出，他改過自新的機會明朗，而且他犯案時無帶武器，當日示威尚算和平，非同類中最嚴重。

至於次被告，法官就留意到本案並非次被告首次被捕，報告顯示他在首次被捕後失去意志、動力及患有抑鬱等。法官又指若次被告關心的是當時擬推行的條例，但在他參與本案示威前，政府已表示將撤回條例，而被告不清楚條例條文時等，質疑他何以繼續往示威。代表次被告的大律師回應，指被告當時並沒有謹慎思考，並錯估法律後果及忽略事件的嚴重性，若當時被告能得其他智慧建議，或許便不會犯事。辯方指被告希望盡快服畢刑期，再讀書及兼職幫補家計，以彌補為他奔波的家人。