港大發現納米鑽石可醫蛀牙及牙周病　有助開發抗菌劑

口腔疾病的成因多由致病細菌或真菌附在牙齒表面並形成生物膜導致，香港大學工程學院和牙醫學院合作的研究團隊，首次發現納米鑽石對口腔致病生物膜有抑制作用，有助開發新一代抗菌劑，改善蛀牙及牙周病等常見的口腔健康問題。研究結果已於國際學術期刊《Biomaterials Science》刊登。

全球近半人口曾有蛀牙問題，主要是口腔內產生酸性的細菌在牙齒表面形成一層生物膜所引致，當中變異鏈球菌被視為發病關鍵；牙周病則主要由牙齦卟琳單胞菌誘發。研究團隊指出，這些病原體一直對抗生素存有高抗藥性，一直未有徹底的解決方法。

研究團隊發現，經高壓高溫處理的納米鑽石對幾種口腔病原體，包括真菌和細菌的生物膜形成有明顯的抑制作用，並可一定程度上消除已形成的生物膜。港大電機電子工程系助理教授褚智勤及牙髓病學臨床助理教授聶燊朗均表示，鑽石具有彈性表面和優異生物相容性的特性，已證實對人體無害，應用於臨床抗菌治療有巨大潛力。

他們又表示，有關研究成果可應用於對付其他感染，例如真菌感染，當中幼童、長者、愛滋病和糖尿病患者，以及免疫力較低人士均易受真菌感染，研發對人體無害的抗真菌劑有很重大意義。