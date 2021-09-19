政府擬多區建7個新街市　明年申撥款最快2027年竣工

港府近年擬建7個新公眾街市及優化現有街市，食物及衞生局局長陳肇始今日(19日)在網誌表示，其中1個擬建於天水圍港鐵站對出、天福路路段的新公眾街市，政府已就項目及其初步設計概念諮詢元朗區議會，目前正就工程進行招標，目標在明年向立法會申請撥款，並於2027年上半年竣工。

陳在文中提到，天水圍新街市興建需時，而天幕街市，即天水圍臨時街市已於去年底啟用，由開業至今平均每日人流近1萬人次。據其上周視察所見，商販和市民都滿意街市的環境和設施，亦有不少街坊表示街市的貨物種類繁多，可滿足日常買餸的需要。

至於其餘新建街市，陳透露，擬建於東涌市中心港鐵站毗鄰的第6區商業大廈低層的新公眾街市，將由發展商興建，並根據政府要求和條件細則擬備設計，而東涌港鐵站富東街臨時街市，預計明年第4季落成啟用。而將軍澳、古洞北新發展區的新街市，選址及初步設計構思亦已諮詢區議會，現正進行初步設計，並會適時向立法會財務委員會申請撥款

至於預留20億港元的街市現代化計劃，她指出，首個全面翻新項目為香港仔街市，主要工程包括安裝空調系統、重新規劃攤檔布局、擴闊通道、翻新街市主外牆、增加公共空間和座椅、提升無障礙設施等，建設費用估計約為2.54億港元。項目已獲立法會財務委員會批准，將於今年11月起全面關閉街市以進行工程，預計2022年內完成。

政府另正為11個街市進行小型翻新或改善工程，包括南朗山道熟食市場、旺角熟食市場、聯和墟街市、牛頭角街市、楊屋道街市、石塘咀街市、花園街街市、牛池灣街市、鰂魚涌街市、荃灣街市及瑞和街街市等。當中四個街市的工程已經完成，另外六個街市的工程預計將於今年年底前竣工；餘下一個街市的工程在籌備中，預計可於2022年下半年分階段展開。

她續表示，將繼續全力跟進各個新街市及現代化計劃下的工程項目，努力為販商提供更好的營商環境、街市生意更暢旺，亦為市民提供更舒適的購物環境和體驗。