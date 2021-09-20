國泰8月客運量較疫前大瀉逾95%　第4季增加航班無望

其中，8月份載客135,353人次，相比疫情前2019年8月的水平仍下挫95.3%。收入乘客千米數較2019年8月仍跌92.4%。今年首8個月，載客人次較去年同期減少92.2%，運力下跌76.2%，而收入乘客千米數則下跌89.7%。

公司顧客及商務總裁林紹波表示，新冠肺炎疫情持續為業務運作帶來極大挑戰。整體而言，客運運力較7月增加81%，但亦只是營運了2019年8月疫情前13%的運力。

至於貨運方面，8月運載124,278公噸貨物及郵件，但與2019年8月相比減少23%。月內的貨物及郵件收入噸千米數亦較2019年8月減少15.4%。今年首8個月，載貨量較去年同期下跌8.7%，運力下跌21.8%，而貨物及郵件收入噸千米數則跌10.9%。

國泰指，較早前曾預期今年第4季最多可營運至疫情前約30%的運力。然而，因各地的旅遊限制仍生效，持續限制了公司增加航班的能力。因此，現時預期直至今年底，只會維持與今年8月相約的客運運力水平；於2021年底前每月現金消耗目標為少於10億港元。在目前情況下，公司面對的短期挑戰仍然嚴竣。