金管局：中小企貸款「還息不還本」延長至最多24個月

香港金融管理局表示，進一步優化「中小企融資擔保計劃」下的支援措施，「八成信貸擔保產品」、「九成信貸擔保產品」及「百分百擔保特惠貸款」的還息不還本安排，將由最多18個月增加至最多24個月，還息不還本安排的申請期，也一併延長至2022年6月底。另外，政府較早前已經宣布將「百分百擔保特惠貸款」的申請期延長6個月至明年6月底。

財政司司長陳茂波表示，香港經濟正逐漸回穩，但部分企業的經營環境仍然困難，全球疫情亦為經濟前景帶來不確定性。進一步延長「中小企融資擔保計劃」下的還息不還本安排，令借款企業最多在兩年內毋須償還本金，相信可有效減低它們資金周轉的壓力。

香港按證保險有限公司會在約兩周內公布落實新安排的詳情。現時，借款企業如有需要可在現行安排下向貸款機構申請及／或延長還息不還本期。

滙豐香港亦回應指，歡迎當局延長相關計劃，並會繼續為客戶提供相關支援。滙豐香港工商金融主管方嘯表示，該行自去年2月起，透過各項措施協助商業客戶紓緩資金壓力，共涉逾2,900億元貸款金額。他指，該行亦為本港中小企批出逾400億元的預留貸款額，以配合中小企業務增長及營運所需。

中國銀行(香港)工商金融部副總經理莊芳毅表示，該行將繼續透過多項金融支援措施及數碼化銀行服務，加強對中小企的支援，協助不同規模及行業的企業客戶應對營商環境的挑戰，把握香港經濟復甦的機遇。