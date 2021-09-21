男教師涉強吻男學生判無罪　法庭指事主證供不可靠

一名男教師被指在住所和一間中學內，先後非禮和襲擊同一名14歲男學生，因而被控非禮和普通襲擊兩罪。被告否認控罪，今天（21日）在粉嶺裁判法院被判無罪。暫委裁判官陳曉明指出，事主作供不可靠，他聲稱在被告家中遭對方強吻，但是他在庭上證供卻與在警方錄取的口供不一致，在憶述「接吻情節」竟說出不同的版本。由於控方未能舉證成功，故裁定被告的罪名不成立。

本案被告黃福榮（28歲）報稱教師，被控於2019年4月13日，在其位於沙田的住所內非禮男子X；另於同年10月某日，在何文田一間中學內襲擊X。

裁判官裁決時指，被告與X在學校的關係親密，當日X赴約到被告家中以慶祝自己生日，期間被告兩次強吻X，使X受驚。惟X在庭上作供時，說出與口供不同的情節，如X在口供指接吻是發生在客廳，但是他在庭上卻改口稱其中一次是發生在書房，是他在收拾背囊時遭被告強吻。惟辯方呈上被告家中的閉路電視，顯示X的背囊一直在客廳中，而且沒有拍到兩人在客廳接吻。

裁判官續指，X聲稱在強吻後受驚，但是閉路電視拍攝X離開被告家時，他表現輕鬆，更似是開心。況且X的證供提到自己在旅行時與祖母同房，他理應與家人關係親密，但卻在案發超過9個月始向兩名友人透露，故法庭認為X作供不可靠。