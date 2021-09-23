渣馬下月24日復辦　10公里賽事改道　取消輪椅賽及少年跑

受新冠肺炎疫情影響，去年取消的渣打香港馬拉松而原定於今年初舉行，但再受疫情影響而延期，終於在下月24日復辦。香港田徑總會近日向區議會提交文件指出，與政府各部門磋商後，基本上已同意使用2019年舉辦的馬拉松比賽路線作賽道，但十公里賽事起點將移師九龍西區海底隧道(南行管道)出發，經上環、中環、灣仔到銅鑼灣維園終點。

渣馬以往推廣傷健共融賽事，包括設十公里輪椅賽、三公里輪椅賽及少年跑賽事，以達到全港參予和傷健共融的目標，而今次十公里賽事改道，當中中、上環天橋路段賽道，存有上落斜坡，不利於輪椅賽及少年跑之進行，故大會決定停辦一屆除主賽事以外的比賽項目。

今次復辦的渣打香港馬拉松，參賽名額減至18,500個，只設全馬、半馬及十公里三個賽事組別。為配合政府防疫措施，所有參與賽事的跑手須不遲於比賽前14天，即10月10日，完成接種政府認可的新冠苗，而成功獲編配名額的跑手，須於領取選手包當日親身提交疫苗接種紀錄、確認於過去21天未有到訪香港以外地方的健康申報表，並於賽前72小時以內完成政府認可的新冠疫毒的核酸檢測，而選手包領取日初步定於10月21日至23日舉行。