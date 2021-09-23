超市禮券利誘長者打針　患糖尿病九旬老翁稱「人窮」冒險接種

港府「谷針」無所不用其極，甚至用金錢利誘長者打針。政府新冠疫苗外展隊今日（23日）起至本周六（25日）在石籬會堂接種中心為葵青區的居民接種新冠疫苗，當區年滿60歲的長者打針可獲發200港元超市禮券。有逾90歲的長者本身患糖尿病，承認為了禮券才打針，事前甚至沒有諮詢醫生，更坦言「人窮，所以需要」。

石籬會堂接種中心未開門前已有數十名長者排隊，今早有90多歲的長者前往中心打針，他不知現場提供哪款疫苗，承認為取得禮券才接種疫苗。他指自己有糖尿病，每日要注射兩針胰島素控制病情，坦言事前沒有諮詢醫生，但會詢問駐場醫護人員能否接種新冠疫苗。被問到是否擔心有副作用，他坦言自己貧窮，加上已經90多歲，沒有甚麼好擔心。

有70多歲的長者則因早前已接種疫苗，因此不合資格領取禮券，批評安排不公平，又指一大早冒雨前來，感到失望。另有70多歲的婆婆指自己有膽固醇及高血壓，諮詢醫生可以接種後前來打針。她又指選擇接種由內地研發的科興疫苗，是因為自己的醫生亦注射該款疫苗，因此較為放心。