政Whats噏：民協參選與否難抉擇　楊彧：留待下月會員大會討論

對於是否參選12月嘅立法會選舉，泛民陣營至今爭議不斷，民主黨(白鴿黨)內正、反意見水火不容，就算行溫和路線嘅民協都未有定案。民協今朝(25日)召開執委會會議，署任主席楊彧話參唔參選立法會，對民主派政黨嚟講係艱難決定，話要留待10月14日召開特別會員大會討論添。

楊彧話執委會今日討論後，認為參選與否係重大決定，執委會難以代表黨內全部意見，所以要交由會員大會討論。佢又話時勢艱難，新形勢下好難話安全與否，但相信民協冇做任何顛覆國家嘅事情。

對於民協已經有3位區議員完成宣誓儀式，被問及係咪代表中央「開綠燈」呢？楊就話好難講，指民協仲有3個新界區議員未宣誓，加上最近好多功能團體土崩瓦解，情況令人擔憂；出唔出選立法會對民主派政黨都係艱難決定，結果可能影響政黨以後可否生存，所以都係要交由會員大會決定喇。

實際上，該黨資深黨員廖成利尋日就話，民協應該「有一分熱，發一分光」，認為要參選喎。唔知下月嘅會員大會會否解決唔到問題，反而令該黨出現分歧或者矛盾呢？