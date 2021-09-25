散文名家姚雪雪　貪污挪用公款等囚7年

江西鷹潭市中級人民法院周四（23日）公布，江西散文名家、百花洲文藝出版社前社長姚雪雪，涉貪污、受賄、挪用公款、國有公司人員失職4罪，一審被判處有期徒刑7年，處罰50萬元（人民幣，下同，約60.8萬港元）。姚雪雪表示認罪服判，不上訴。

內媒周六（25日）報道，經查，姚雪雪曾擔任百花洲文藝公司法定代表人、總經理(社長)、微小分公司負責人、文學研究會法定代表人、副會長、秘書長、上美公司法定代表人。2012年至2014年期間，姚利用職務便利採取侵吞、騙取等手段，個人及夥同他人非法佔有上述公司財物。2011年至2018年，姚雪雪利用職務便利，在圖書印刷業務、印刷款撥付、資金拆借等方面為他人牟取利益，非法收受魏某、何某等人財物。

2014年至2017年，姚雪雪利用職務便利，通過百花洲文藝公司控股的上美公司拆借資金2,800萬元（約3,400萬港元）給藝術品公司投資藝術品經營，其中1,900萬元（約2,300萬港元）屬姚雪雪個人決定，以上美公司名義投資拆借給藝術品公司進行營利活動。