今增3輸入病例 患者均打齊疫苗仍染L452R變種病毒

新冠肺炎疫情緩和，衞生防護中心公布，本港今日(27日)新增3宗輸入病例，涉及2女1男，年齡介乎19歲至40歲。3名患者分別自哈薩克、菲律賓、埃及入境，均已接種新冠疫苗。由於本地維持零確診，衞生防護中心將不召開疫情記者會。截至現時，本港累計確診個案為12,197宗，另有少於10宗初步個案。

新增確診病例均被驗出帶有L452R變種病毒，涉及1名19歲少女(個案編號：12200)，她上周六(25日)自哈薩克抵港，她於7月31日及8月23日在哈薩克接種兩劑由俄羅斯研發的衞星5號疫苗。

染疫的40歲確診女子(個案編號：12201)為從菲律賓抵港的外傭，她無出現病徵，上周四(23日)抵港後入住竹篙灣中心檢疫期間被驗出中招，曾於6月1日及6月30日在菲律賓接種2劑由內地研發的科興疫苗。

從埃及抵港的38歲確診男子(個案編號：12202)，上周四抵港後入住黃竹坑南灣如心酒店坐疫監，他3月23日及4月13日曾在港接種2劑由內地及德國共同研發的復必泰疫苗，8月11日亦驗出對新冠病毒有抗體。

半山地利根德里12號譽皇居及列堤頓道7號早前被納入強制檢測公告，中心提醒相關人士須於明日(28日)遵從公告進行檢測。

另外，醫管局公布，截至今日再有5名確診病人(個案編號：12156、12157、12160、12161、12163)出院，至今康復的新冠患者增至11,897人。目前公立醫院已啟用562間負壓病房，即合共1,042張負壓病床，現時仍有48名確診病人分別於9間公院及北大嶼山醫院香港感染控制中心留醫，全部情況穩定。