Dr.東：嗜煙酒可致頭頸癌　走樣聲沙吞嚥難

不少港人會吸煙或飲酒作消遣，或誘發患頭頸癌風險。本港每10萬人中，平均每年約有13人患上頭頸癌，此病泛指原發於鼻咽、鼻腔、口腔、咽喉及頸部的癌症，而患癌的好發因子常見與煙酒的生活習慣、病毒感染及遺傳因子所致。臨床腫瘤科專科醫生提醒，雖然此病擴散至其他器官的機會較低，但由於集中在頸以上的位置發生，會影響他們的外貌、說話及吞嚥等，所帶來的改變會「好淒涼」。

1名年約60歲的男士，早前被診斷為口腔癌4B期，其病發在臉頰位置，當時醫生為其進行手術、放射治療及化療，其後在2019年中下旬完成治療。不過在7個月後，他的病情再復發，在原發位置再一次病發，腫瘤也經過皮膚擴散至頸部。雖然最後施以免疫、化療及標靶等治療將腫瘤消除，不過在臉頰位置留有一個「大洞」，難以採以手術縫合，自此不能再進食，也面臨傷口細菌感染的機會。

頭頸癌為香港常見但容易被人忽視的癌症，於過去10多年間，新症數字持續上升，由2009年約770宗，升至2018年約1000宗，升幅高達三成多；養和醫院臨床腫瘤科專科醫生羅振基指，通常的發病年齡為45歲或以上，65歲以上更普遍，男性患者明顯較女性為多，比例大約為2.3比1。

頭頸癌的症狀因原發位置而有所不同，若是在口腔內呈現傷口不易愈合且會疼痛的情況，例如生痱滋持續2至3星期還沒有消退，或可能是患上口腔癌的先兆；若是在下咽部或是喉部病發，則會造成聲音嘶啞、吞嚥疼痛、吞嚥困難，或是有頸部腫塊，而頸部淋巴結的腫大也可能是頭頸癌常見的症狀。

羅振基指，根據國際癌症聯盟(UICC)所制定之分期標準，頭頸癌可依原發腫瘤的大小、是否有淋巴結侵犯、及是否有遠端轉移分成四期，其中有些癌類的第四期又可分為IVA及IVB ， 甚至IVC三級。通常第一、二期為早期，經由手術切除或放射治療極有可能痊愈。第三期至IVB期(如有IVC期)為中期，須經由手術、化學治療、放射線治療等共同合作，才有機會痊愈。

若為第IVC晚期，即有遠端轉移，如肺或骨轉移等，治療則以藥物為主，其預後也最差。針對轉移性頭頸癌，近年醫界也有最新治療方法，免疫治療「PD-1抑制劑」 單藥或聯合化療可用於第一線治療。