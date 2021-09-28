老翁擅離強檢酒店游走社區　何栢良倡研派警員駐守

1名獲發強制檢疫令的75歲外籍男子，前日(26日)在未經批准下離開指定檢疫酒店、即位於尖沙咀的華美達華麗酒店，政府事隔一日後才公布，警方於昨晚(27日)尋回該名男子，並證實他曾到訪多個地點。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日(28日)表示，檢疫酒店難完全避免住客自行離開，因香港沒有像內地及其他國家般有警員駐守檢疫酒店，防止有人擅自離開，認為本港若要倣效，需看成本效益及可行性。

何又表示，若事後發現該男子確診，一定對社區造成傳播風險，港府需要嚴正執法。他指出，檢疫酒店應該完全做單一目的，若不同樓層開放予公眾，並非理想安排，就算增設空氣清新機也未必能達到通風標準，仍存在一定風險。

該男子前日離開尖沙咀酒店後，曾到灣仔另一間酒店辦理入住手續，其後未退房已自行離開，最後去了位於皇后大道西的麗恩護老院，向護老院職員表示想留在該處，而他今年8月尾離開香港往意大利前是居住在該間護老院。職員及後報警，現時該男子被帶往竹篙灣檢疫中心隔離，案件由衞生署跟進。