房會禁議辦掛五星旗被批做法僵化　曾國衞稱要確保途人安全

有設於公共屋邨的議員辦事處於去年7月1日及10月1日前兩天，在議辦門外懸掛五星旗，惟房屋署接獲投訴，要求有關議辦除下旗幟。多名議員今日（29日）在立法會會議上批評政府指引不清晰及回歸多年來均沒有鼓勵民間團體和市民懸掛五星旗，建議當局在重要節日前後放寬相關規定。政制及內地事務局局長曾國衞回應稱，房屋委員會（房委會）需要確保懸掛的旗幟不會對居民造成危險，又保證會透過教育加強學生的愛國情懷。

議員黃國健指懸掛五星旗的議辦附近是空地，並非位於人流繁忙地點，理論上不會對屋邨內的居民造成任何危險，他又指相關議辦過去在重要節日都有懸掛五星旗的傳統，而房委會以往均沒有提出反對，有關投訴顯然和近年的黑暴政治氣氛脫不了關係。他建議當局應在重要節日前後放寬有關規定，從而避免不必要的爭執。

議員馬逢國批評當局不單止要立法規管五星旗的正確使用，在增強市民對五星旗認識和培養國民身份認同這方面的工作有所欠缺。

曾國衞回應稱，房委會一直遵從《國旗及國徽條例》下相關指引行事，需要確保五星旗不會對途人造成滋擾和危險，但有市民在本年6月反映五星旗對途人的安全表示關注，因此房委會和議員辦事處工作人員達成妥協，把五星旗移至議員辦事處門外。

曾又承諾，一旦《2021年國旗及國徽(修訂)條例草案》通過後，教育局會就有關每日升掛五星旗及每周舉行升五星旗儀式的事宜對中小學作出指示，而當局在10月1日亦會於48個主要由民政事務總署管理的地點懸掛教導市民如何正確使用五星旗的直幡和橫額，以增強學生和市民對五星旗的認識。

曾承認過往社會上有反中亂港人士蠱惑人心，當局在宣傳愛國的工作做得不好，但他保證會提示政府部門在重大節日酌情處理相關事宜，讓市民在不違規的情況下使用五星旗。