市民收偽冒短訊要求填信用卡資料補領包裹　順豐報警求助

本港網上購物風氣日趨盛行，有不法分子趁機詐騙。東網今(29日)收到讀者投訴，指近日收到聲稱來自「順豐速運」的短訊，訛稱短訊接收者錯過包裹派送，要求提交信用卡等個人資料，並繳交20港元方可重新安排送遞，從而把受害人的帳戶存款轉走。順豐香港在網站發出聲明，指已就此報警求助，重申派送過程中，絕不會要求索取客戶的敏感個人資料。

順豐速運(香港)有限公司的聲明指出，近日有不法分子冒用順豐名義發出短訊，訛稱短訊接收者錯過包裹派送，以不同的偽冒網址，包括「sf-reschedule.com」、「sf-delivering.com」、「SF-delivery.com」及「sf-express-hk.com」，要求客戶點擊，並訛稱要支付20港元方可重新安排送遞。

有關詐騙短訊設有中文及英文版本，當市民點擊後會連接至一個偽冒網頁，當中顯示地圖及虛假的運單號，並要求市民輸入重新派送的日期及個人資料，包括電話號碼、地址及信用卡資料等，以繳付運費。騙徒其後會利用就上述資料，把受害人的帳戶存款轉走。

順豐香港表示，上述短訊並非由該公司發出，提醒市民慎防偽冒短訊，並重申在派送過程中，絕不會以電話、電郵、短訊或網上超連結等方式，要求索取客戶的敏感個人資料，包括身份證明文件號碼、銀行戶口號碼或密碼、或信用卡號碼等。