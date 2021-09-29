膠袋徵費成效低　工會促政府上調膠袋收費

自2015年全面實施膠袋收費以來，膠袋棄置量每年遞增，到2019年才稍回落至40.7億個，但仍高於2015年的39.3億個。有工會連同世界自然基金會香港分會（WWF）於上月9日至27日，向311名18歲以上市民進行網上調查，結果顯示超過7成受訪者經常自備環保袋，但膠袋棄置量仍高企，認為政府應檢討環保政策，包括上調膠袋徵費等。

WWF海洋污染經理王素君指，調查結果發現現行每個膠袋收費$0.5下，有近5成受訪者表示會領取，但若上調收費至$1，則只有約2成半會領取，故建議上調收費至$1，以減低市民領取膠袋意欲，若調至$2更有另一幅度的阻嚇力。

另政府亦應重申檢視豁免膠袋收費的情況，把原先包括在豁免範圍內的膠袋，納入收費計劃，例如原本有保鮮袋及氣孔包裝的食品、即棄杯裝飲品等。

此外，調查亦發現大部分受訪者拿膠袋的原因是衞生，例如在街市購買魚、肉等，部分人則留待作垃圾袋，有工會九龍東總幹事鄧家彪認為早前立法會通過垃圾徵費，未來市民需用指定垃圾袋，建議政府應同時加強宣傳工作，提醒市民勿再收集膠袋自用。

該工會社區幹事李嘉恒則認為，政府現行政策是懲罰性為主，建議改用鼓勵性，如商家提供誘因，主動放棄不拿膠袋的，便能夠獲得優惠，以鼓勵市民減少使用膠袋。