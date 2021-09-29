暑假收1.8萬宗職津申請　當局稱暫無意檢討計劃

本港經濟下滑，基層生活壓力大增，政府今年6月起放寬在職家庭津貼門檻，把基本工時要求下調一半至72小時。勞工及福利局局長羅致光今（29日）表示，職津計劃在今年7月及8月，分別接獲約1.13萬宗及6,848宗申請；若與對上一個申領期，即今年1月及2月的申請宗數作比較，則分別增加約5%和12%。當局指，未有計劃再次檢討職津，會留意有關實施情況。

羅致光回覆議員書面質詢時指出，職津的申領期為遞交申請前，剛過去的6個曆月；職津工時要求降低後，申請人最早可在今年7月遞交申請。而今年7月及8月間，當局共收到約1.8萬宗申請。羅又指，根據過往經驗，預計大部分有意在限時安排下遞交申請的住戶，會在今年年底遞交申請，以涵蓋更多申領月份。羅又指，過去數年已全面檢視及多次改善職津計劃，並因應疫情實施限時措施，未有計劃再作檢討。

另外，政府亦在今年6月起，放寬短期食物援助服務的資產限額。羅指出，有關計劃於今年6月、7月及8月，分別接獲2,003宗、1,220宗及3,128宗申請，合共6,351宗申請。