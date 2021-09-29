中式步操去除戀殖　警察學院教官冀薪火相傳

自從《東方》去年7月大力倡議改用中式步操後，去除戀殖，撥亂反正，各大紀律部隊今年年初逐步引入中式步操，並在今年4月首個「全民國家安全教育日」表演中式步操，獲各界一致讚好。由警察學院組成的護旗方隊，其後更在7.1回歸日等升旗典禮中進行中式升旗儀式。

談到學習中式步操的挑戰，其中一位接受過中式隊列培訓的警察學院步操教官胡子彬指，學習過程不容易，首周訓練已花了很多時間學習正確站姿。他指出，中式隊列的所有動作都建基於站姿，除了要保持挺胸、收腹及昂首外，更要表現自信和堅毅，此外，亦花了不少時間學習聆聽和發出不同口令。

而中式隊列講求「軍姿」與動作一致，步伐必須穩健及鏗鏘有力，胡指「正步」亦是對人員的一大挑戰，因為人員的動作須整齊一致，壓着腳尖踏出每一步，並用力以腳掌着地，每步也要着地有聲。中式隊列亦講求「精準」，例如擺臂幅度、槍枝位置及走「正步」時腳掌與地面的高度都有要求。

他曾在典禮中擔任護旗手及升旗手，他指作為警察學院教官，肩負了培育新一代警務人員的責任，他誓言必定會把在中式隊列培訓中所得的經驗、專業精神和態度薪火相傳。