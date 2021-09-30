議員批減碳政策未如理想　黃錦星稱「目標做到嘅」

多名議員促政府訂下更進取的減碳排放策略和應對氣候變化的措施。

全球暖化引發危機及經濟問題。立法會今日(30日)通過由議員陳振英提出「推動實現碳中和」的動議，促政府訂下更進取的減碳排放策略和應對氣候變化的措施，促政府加強公眾教育及宣傳碳中和相關知識。環境局局長黃錦星指香港2019年的碳強度比2005年的減少35%，認為「目標係做到嘅」。

陳振英指實現碳中和要配合植樹造林等措施，又稱香港碳排放2014年達到峰值，政府減碳政策未如理想，現時各大銀行都以低碳運營，例如使用電子月結單減少紙張消耗，而政府應該研究、發展、提供誘因擴大綠色金融範圍。議員葛珮帆則指出，立秋後仍有酷熱天氣警告，氣候變化影響日常生活，政府應帶頭以公私營合作形式，以及與大灣區研究發展綠色基建，同樣指需要更大誘因推動碳中和。

黃錦星回應指氣候變化是全球課題，各大自然災害、極端天氣提醒更多人對氣候變化表示關注。他表示港府重視碳中和，曾於2017年公布香港氣候藍圖2030+，又稱2019年的碳強度比2005年減少35%，認為正相繼落實、邁步走向目標。他又稱加強推動減碳是港府責任，舉例指政府已經就綠色政府建築發出內部通告、綠色運輸方面推出電動車普及化路線圖等的多方面減碳政策；廢物管理方面希望極力發展轉棄為能。

此外，黃指政府以製作電視節目、學校比賽等形式推動市民對減費意識，而環境局、教育局、可持續發展委員會亦共同製作「 長遠減碳網上學習平台」，已經有13000人次瀏覽，正拓展社交平台、擴大接觸人群。他又稱，可再生能源有助減碳，會積極探討粵港澳合作，港府今年亦已經先後公布3份環保政策藍圖，為香港未來減碳工作堅實基礎，港府今年會盡快公布新的香港氣候藍圖，以制訂減碳措施。