美藥廠出爐新冠口服藥　傳港府擬購500療程　許樹昌料須開會討論

美國默克(默沙東)藥廠昨日(1日)公布，其有份研發的新冠病毒口服藥物Molnupiravir，能夠將患者入院或死亡風險減低50%，將會向美國食品及藥物管理局FDA申請緊急使用授權。香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今日(2日)透露，醫管局擬向該藥廠購買500個療程，甚至更多，但該藥尚未在港註冊，而每個療程索價700美元，折合約5,500港元，鑑於支出龐大，衞生署轄下的科學委員會或需開會商討，料開會日期為10月尾至11月頭。

默沙東藥廠的測試招募1,500名患者，其中，有775名來自超過20個國家的成年患者使用新藥治療，他們病情介乎輕微到中度，並患有癡肥、糖尿病、心臟病等容易引致重症的疾病，當中不乏感染Delta變異病毒的患者，這批患者進行了為期5日，每日2劑的療程；其餘700多名患者則使用安慰劑。

結果顯示，只有28名使用藥物的患者需要留院，而安慰劑群組者卻有53名需要留院。另外，服用藥物的群組無人死亡，安慰劑群組則有8人死亡。然而，該數據尚未接受同行評審，藥物也未註冊。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，現時部分輕至中度病人會使用「瑞德西韋」，但瑞德西韋是針劑，需要入院後由醫護人員注射。而Molnupiravir是首款可以治療新冠病人的口服藥物，有助減輕醫院壓力及病床負擔。