港防疫頻甩轆　內地對通關有保留　創科局研設「過關碼」補漏

港人坐困疫城逾年，各界盼通關帶動經濟，內地與香港疫情防控工作對接會議日前在深圳舉行。隨團的政府專家顧問許樹昌今日(3日)表示，內地方面對與香港恢復通關仍有所保留，主要擔心本港的特別群組豁免檢疫政策，以及確診者出院條件方面會走漏個案，對內地帶來額外風險。許又透露，創新及科技局正研究「過關碼」系統，記錄市民的核酸檢測結果、接種疫苗紀錄、是否確診者的密切接觸者，及過去3星期曾到訪地方等，而內地更強調有關系統必須以實名制，若虛假申報會有後果。

許在電視節目表示，內地要求本港的防疫措施盡量貼近內地的標準，包括收緊機組人員、海員及外交人員的豁免檢疫政策；醫護、檢疫酒店及機場員工要隔日接受核酸檢測；以及收緊確診患者的出院標準、出院後並要在指定地方再隔離14日。

他表示，內地衛健委將向本港提供書面建議，之後可能會派人到本港實地考察防疫措施。他認為，若本港的防疫措施跟得上內地，本地個案並持續「清零」，與內地恢復通關的機會高，但根據澳門的經驗，相信要最少4至5個月商討，估計期間會有第二輪的兩地專家對接會議。