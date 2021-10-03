外國研口服新冠藥　許樹昌稱費用昂貴每次5450元

美國藥廠默克公司(Merck & Co.)日前公布的第3期臨床試驗結果，指旗下實驗用來治療新冠肺炎的口服藥「molnupiravir」，可使重症高風險患者的住院或死亡機率降低約50%，不過藥物對已入院的重症患者並無作用。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今(3日)表示，新研發的口服新冠藥物療程為5天，相信適合病徵輕微至中等的患者，並主要針對容易出現併發症的長期病患者或長者使用，以減低入院機會，但他指藥物費用較昂貴，每次療程約700元美金(折合約5450港元)。

許表示，研究顯示在發病的5天內開始服用，效果會更好，而藥物的副作用包括作悶和肚瀉，但並不常見，有關藥物已在Delta變種病毒流行的地區試用，同樣可以減低入院率。

另外，他指中大在9月第三個星期已完成有關接種第3劑新冠疫苗的研究，當中有40人接種由內地研發的科興疫苗，另有40人接種由內地及德國研發的復必泰疫苗，預計本月第三個星期會有接種第3劑疫苗首一個月的抗體水平研究結果，研究團隊之後亦會繼續跟進。