19個指明地方須強檢　包括3間學校爆發上呼吸道感染

政府在昨日(7日)深夜表示，引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章），就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處19個指明地方的人士（下稱「受檢人士」）接受2019冠狀病毒病核酸檢測。

因應昨日（7日）發現一宗涉及L452R變異病毒株、源頭不明的初步確診本地個案，患者曾到過的14個指明地方被納入強制檢測公告。要強檢的指明地方包括赤鱲角香港國際機場駿運路9號超級一號貨站HACTL、九龍觀塘巧明街119-121號年運工業大廈地下B號鋪銀記泰豐味、沙田新翠商場1樓L13B號鋪夢幻樂園、北角英皇道 483-497 號東寶大廈地下 C-D 號鋪 Cafe Paradise、港北角英皇道 483-497 號東寶大廈地下 A 號鋪金百皇餐廳、沙田德厚街 3 號禾輋廣場地下 R11&12 號鋪樂天廚房、界沙田新翠商場 1 樓 L101 號鋪東南亞等。

此外，因應兩宗曾於香港逗留的非本地確診個案，有兩個指明地方被納入強制檢測公告。為謹慎起見，已經完成2019冠狀病毒病疫苗接種的人士亦須接受上述強制檢測。

此外，由於3間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病病徵與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，相關學校或其指明級別被納入強制檢測公告。已經完成2019冠狀病毒病疫苗接種的人士會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

若在進行強制檢測期間的任何時間，三號或以上熱帶氣旋警告信號懸掛，或紅／黑色暴雨警告信號或政府公布的「超強颱風後的極端情況」生效，進行強制檢測的期限將會延長一天。