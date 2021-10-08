涉冒TB強姦女同志案　無業漢強姦及非禮罪脫

無業漢被指在女同性戀者交友程式假扮女子，結識一名20餘歲及對性虐待感興趣的女子，再約她酒店見面玩性虐待（SM）。兩人玩鞭打臀部及滴蠟後，他脫下褲子，再被指涉嫌強行與該女子性交。該無業漢否認一項強姦及一項非禮罪，經高院多日審訊，由6男1女組成的陪審團今（8日）退庭商議約5小時後，裁定被告面對的兩項罪名均不成立。法官邱智立指，本港司法制度原則是寧縱無枉，形容這是對市民最大的保障。被告在散庭後向陪審員逐一點頭致謝，辯方律師則特意叮囑被告「得到教訓，以後要小心做人」。

30歲被告曾子豪，被控於2020年2月27日，在觀塘偉業街一間酒店內非禮及強姦女子X。陪審團在今早11時許開始退庭，至下午3時許，他們要求法庭進一步解釋控罪中「罔顧」事主意願的定義。法官指，「罔顧」是指以被告當時所知的情況，知道會有事主不同意與他性交的風險，但被告仍冒此風險與她性交。法官續稱，陪審團應綜合考慮所有證據，推論被告當時的想法。約一小時後，陪審團便得出裁決，一致裁定被告非禮罪名不成立，並以5比2裁定被告強姦罪脫。

女事主X在審訊時供稱，被告於交友平台自稱「TB」（tomboy），亦接受X稱呼為「姐姐」，故一直認定對方是女人。X又指，被告在酒店房間十分寡言，她當時全裸，但被告撫摸她和玩性虐待期間一直穿上衣服，她及後感到有異物進入其陰道，初時以為是性玩具，後來覺得該異物「有肉嘅質感，濕滑」，遂推開被告，其後便看見被告的陰莖。控方指，被告明知X的性取向，卻刻意隱瞞自己性別或誤導X自己是女人，是為了與對方發生親密行為及性交。

被告自辯時則強調，自己從沒刻意隱瞞性別，他當初只是隨便剔選了「TB」。由於X從沒有表達過自己只喜歡女人，或說過「唔鍾意男人」、「好憎男人」之類的說話，因此不能肯定對方是女同性戀者。他又指出，當日與事主在酒店內相處約一小時，彼此曾攬錫和交談，對方必然感覺到他的性徵，包括鬚根和勃起的陰莖。辯方陳詞時指，X之所以以為被告是女人，是因為雙方沒有溝通清楚，令事主出現單方面誤會，責任不應只歸咎被告。